Aziatische horeca vecht voor gespecialiseerde koks

Aziatische restaurants staan erop dat ze gespecialiseerde koks mogen aantrekken, omdat anders hun authentieke recepten en smaken verloren gaan. Sinds 2022 mogen deze restaurants geen koks meer aantrekken van buiten Europa, dus ook niet uit Azië. Aziatische ondernemers stappen naar de rechter omdat ze vrezen dat hun sector anders ten onder gaat.

De rechtszaak is aangespannen door een coalitie van belangenorganisaties uit de Aziatische horecasector, samen met diverse horecaondernemers, tegen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). De zitting vindt woensdag plaats in Den Haag. Ook wordt er een manifestatie georganiseerd voor het Paleis van Justitie.

'Onmogelijke zoektocht'

Aziatische ondernemers moeten eerst zoeken naar koks binnen Europa en mogen sinds vorig jaar ook niet meer vragen naar ervaring, vakkennis of kennis van de Aziatische (eet)cultuur. Dat is een onmogelijk zoektocht, zeggen ze. Maar volgens het ministerie kan elke willekeurig welke kok binnen 3 tot 6 maanden worden opgeleid tot gespecialiseerde kok in de Aziatische keuken, ook al is hij of zij van huis uit een pizzabakker.

"Deze rechtszaak is voor ons een laatste redmiddel om onze sector te beschermen en een eerlijke behandeling af te dwingen", aldus Liping Lin, de voorzitter van de Vereniging Chinese-Aziatische Horeca Ondernemers (VCHO). Uit een enquête van de VCHO blijkt dat 65 procent van de ondernemers overweegt hun zaak te verkopen als het beleid niet wordt aangepast.

Ook verwacht 75 procent van de restaurants een omzetdaling van gemiddeld 15 procent. Dat zou volgens de VCHO neerkomen op een omzetverlies van meer dan 205 miljoen euro.