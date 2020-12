Pakkende song voor de horeca: Alkmaarse 'John Denver' heeft succes met 'Maaltijdboooooox'

De horeca laat zich de laatste dagen flink zien en horen. En dat laatste doen ze vooral ook in Alkmaar. Daar heeft de ‘lokale John Denver’, Edwin van Berkel, een nummer en bijpassende clip opgenomen. Hij hoopt hiermee de horeca een hart onder de riem te steken.

En als je het nummer eenmaal hoort… dan gaat ‘ie niet meer uit je hoofd! ‘Take away, thuisdiner’ is de naam. En de tekst? Take me hooooooooomeeeeee, maaltijdboooooox! Een regelrechte oorwurm. En uiteraard op de melodie van de hit en klassieker van de echte John Denver, ‘Take me home, country roads’.

Luguber

Maar hoe is het nummer, dat ook een zeer bijpassende clip heeft, tot stand gekomen? “We hadden hier een poos geleden, toen de tweede lockdown begon, een paar lugubere protesten: die met de grafkist en rouwadvertenties voor de horeca in de krant” legt Edwin uit. “Toen is een van de horecaondernemers naar UIT072 gestapt, of ze niet iets leuks kunnen bedenken.” UIT072 is een lokale organisatie die alle evenementen in de regio bijhoudt.

Dat liet de organisatie zich geen twee keer vertellen, en ze dachten daar gelijk aan Edwin. “Ik woon al zo’n tien jaar in Alkmaar. En al die tijd ben ik ook actief geweest als singer/songwriter, boeker, enzovoort. Zo kwam ik destijds in contact met UIT” aldus de zanger. En nu werpt dat contact dus zijn vruchten af.

Clip

Ieder zichzelf respecterend nummer heeft natuurlijk een clip. Zo ook Take away, thuisdiner:

In de clip staat Edwin op een aantal bekende Alkmaarse plekken met zijn gitaar te spelen. Een groot aantal restaurants en diens medewerkers figureren om het geheel nog verder aan te kleden. En voor wie denkt dat de zanger simpelweg even de muziek van het origineel heeft geknipt en geplakt, die komt bedrogen uit. “Alles is opgenomen in de amateurstudio van mijn broer. Ik speel zelfs alle instrumenten zelf!” aldus Edwin.