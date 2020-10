Dat het coronavirus niet ‘zomaar een griepje’ is, blijkt wel uit onderzoek van onder andere het Longfonds en de Universiteit Maastricht. Maar liefst 95 procent van de onderzochte ex-patiënten heeft na zes maanden nog steeds klachten. Claudia Oosterling kan er maar al te goed over meepraten.

In maart kreeg de 32-jarige Amsterdamse het coronavirus, zonder het in eerste instantie zelf door te hebben. Kortademigheid en pijn op de borst waren een paar van haar klachten. “Ik heb astma en dacht er niet zoveel van”, vertelt Claudia aan Hart van Nederland.

“Maar in mei had ik die klachten nog steeds en toen heb ik toch maar eens aan de bel getrokken”, vervolgt ze. Van haar arts mocht ze begin juni een antilichamentest doen, om te kijken of ze de ziekte heeft gehad. Conclusie: inderdaad, corona.

‘Batterij vaak leeg’

Claudia’s klachten bleven mild genoeg om niet met spoed in het ziekenhuis opgenomen te worden. Sterker nog: er zou waarschijnlijk niet eens plek voor haar zijn geweest. Maar voor haar herstel en huidige toestand had het misschien toch beter geweest. “Mijn artsen zeggen ook: misschien had je nu minder klachten overgehouden als er wel een bed voor je was geweest.”

De longziekte heeft haar hard geraakt en de effecten zijn een half jaar na dato nog goed merkbaar. “Ik ben nog steeds heel moe, ik heb heel de dag pijn op de borst, en spierpijn.” Tegen vriendinnen zegt ze altijd alsof het voelt dat ze een telefoon is “die heel de nacht aan de oplader heeft gehangen, maar alsnog maar 40 procent vol is. En daar moet ik heel de dag mee doen.”

Erkenning en alertheid

Claudia heeft zelf ook meegedaan aan het onderzoek van het Longfonds. Ze kijkt niet op van de uitslag en is daarom opgelucht te merken dat ze niet de enige is met langdurige klachten. “Ik schrik niet meer van de cijfers, ik heb meer zoiets van: blij dat ik dus niet de enige ben.”

Het onderzoek draagt volgens haar bij aan erkenning en het kweken van alertheid. “Mijn boodschap aan andere mensen is dan ook: al lijkt het nu rustig qua ziekenhuisopnames, let alsjeblieft op jezelf.” En die boodschap is niet alleen gericht aan ouderen. “Ik ging in quarantaine voor mijn ouders, maar bleek het dus toch zelf te hebben. En het is niet zomaar een klein griepje!”

Corona op lange termijn

Directeur Michael Rutgers van het Longfonds onderschrijft dat laatste en haalt daarom nog eens het onderzoek aan. “Bijna 87 procent van de onderzochte groep is nog steeds vermoeid. 59 procent is kortademig, 40 procent heeft last van hoofdpijn en 35 procent van spierpijn. Dat zijn serieuze klachten die ze lang overhouden.”

De onderzoeksresultaten geven voor hem aan dat er voldoende aandacht moet blijven voor de langetermijngevolgen van corona. ‘Herkenning’ en vervolgens ‘erkenning’ zijn volgens Rutgers daarbij de steekwoorden.

“We denken dat die groep ex-patiënten momenteel niet goed in het medisch circuit terecht kan. Dat moet wel”, stelt de directeur. “Als je in het ziekenhuis terecht bent gekomen, dan zit je wel in ‘het circuit’. Maar als je hetzelfde hebt meegemaakt maar dan thuis, dan is de kans wel aanwezig dat je niet goed opgevangen wordt.”

Blik op de toekomst

Hulpverleners die ex-coronapatiënten die niet in het ziekenhuis hebben gelegen begeleiden moeten nog scherper opletten, wil het Longfonds. Daarbij moet gedacht worden aan huisartsen, fysiotherapeuten en bijvoorbeeld psychologen. Ga schouder aan schouder staan met deze mensen om oplossingen te zoeken. We moeten met z’n allen leren hoe we hier nu uit gaan komen en hoe we deze mensen goed kunnen helpen”, benadrukt Rutgers. Hij adviseert ex-coronapatiënten die nog steeds klachten hebben en daar meer over te weten willen komen een kijkje te nemen op coronalongplein.nl.

Ondertussen laat de goedlachse Claudia de moed niet zakken. Ze kijkt vol vertrouwen vooruit naar de aankomende tijd, ook al is ‘de batterij’ soms snel leeg of zelfs helemaal niet opgeladen. “Ik ben hoopvol en positief, ook naar de toekomst!”