Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vermiste man (82) uit Woerden terecht

Vermiste man (82) uit Woerden terecht

Vermissing

Vandaag, 15:21 - Update: 22 minuten geleden

Link gekopieerd

UPDATE: De politie was donderdag en vrijdag op zoek naar een 82-jarige man uit Woerden. Vrijdagmiddag kon worden gemeld dat hij is aangetroffen in Wassenaar.

Sinds zijn verdwijning om 11.00 's ochtends is hij nog een aantal keer gezien. Eerst reisde hij met de trein naar Utrecht Centraal, waar hij nog is gespot bij de AH To Go aan de Jaarbeurszijde. Daarna is hij via Gouda naar Den Haag Centraal gegaan. Daar is hij rond 13.30 uur voor het laatst gezien in de buurt van het station, bij de Rijnstraat.

De 82-jarige man is 1,70 meter lang en heeft een normaal postuur. Ten tijde van zijn verdwijning droeg hij een zwarte broek, een zwarte jas en een pet. Mogelijk heeft hij een houten wandelstok bij zich.

Mensen met informatie over de verblijfplaats van de man mogen direct contact opnemen via het alarmnummer 112. Anoniem kan ook, via telefoonnummer 0800-7000.

Wat moet je eigenlijk doen als iemand vermist raakt?

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Lees ook

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.