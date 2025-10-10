Vermiste man (82) uit Woerden terecht

UPDATE: De politie was donderdag en vrijdag op zoek naar een 82-jarige man uit Woerden. Vrijdagmiddag kon worden gemeld dat hij is aangetroffen in Wassenaar.

Sinds zijn verdwijning om 11.00 's ochtends is hij nog een aantal keer gezien. Eerst reisde hij met de trein naar Utrecht Centraal, waar hij nog is gespot bij de AH To Go aan de Jaarbeurszijde. Daarna is hij via Gouda naar Den Haag Centraal gegaan. Daar is hij rond 13.30 uur voor het laatst gezien in de buurt van het station, bij de Rijnstraat.

De 82-jarige man is 1,70 meter lang en heeft een normaal postuur. Ten tijde van zijn verdwijning droeg hij een zwarte broek, een zwarte jas en een pet. Mogelijk heeft hij een houten wandelstok bij zich.

Mensen met informatie over de verblijfplaats van de man mogen direct contact opnemen via het alarmnummer 112. Anoniem kan ook, via telefoonnummer 0800-7000.

