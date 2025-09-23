Vermiste man (70) uit Vlaardingen gevonden: 'Aanspreekbaar en naar ziekenhuis gebracht'

De 70-jarige man uit Vlaardingen die sinds vrijdagmiddag werd vermist. is levend gevonden, meldt de politie. Zowel de politie als medewerkers van zijn verzorgingshuis maakten zich ernstige zorgen over zijn verdwijning. 'Hij is aanspreekbaar en met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht', aldus de politie.

Een oplettende voorbijganger zag de man op enkele kilometers van zijn woonplek lopen en alarmeerde de politie. De man is aanspreekbaar en naar het ziekenhuis gebracht. Hij was sinds vrijdagmiddag rond 16.15 uur vermist, nadat hij het Zonnehuis had verlaten met een zak mandarijnen.

Grote zoekactie

Maandagavond werden langs de Vlaardinger Vaart, in de buurt van het verzorgingshuis, mandarijnenschillen gevonden. De paniek sloeg toe en een zoekactie met politie en vrijwilligers werd opgezet, maar zonder resultaat.

De politie bedankt iedereen die geholpen heeft.