De politie maakt zich grote zorgen om de 15-jarige Alfred. Hij is zondagavond 22 november voor het laatst gezien in Vlaardingen.

Alfred komt uit Gambia en is in Nederland voor een oogoperatie. Hij kwam dinsdag niet opdagen bij zijn vervolgafspraak. Op dit moment ontbreekt ieder spoor van de jongen.

Alfred spreekt geen Nederlands, wel Engels. Hij heeft geen contacten in Nederland en kent de weg niet. Hij heeft ook geen dikke jas bij zich, terwijl het koud is buiten.

Dit is hoe je Alfred kunt herkennen

Alfred is 15 jaar oud en ongeveer 160 centimeter lang. Hij heeft een donkere huidskleur en draagt een zwarte bril met mogelijk een roze pet. Hij draagt mogelijk een zwarte hoodie met een zwart-grijze bodywarmer, een zwarte joggingbroek en zwarte schoenen met een witte zool.

De politie vraagt mensen meteen 112 te bellen als zij Alfred hebben gezien.