Zorgen om vermiste dementerende Marieke (75) in Rotterdam

De politie in Rotterdam is op zoek naar de 75-jarige Marieke. De vrouw is dementerend en haar familie maakt zich ernstige zorgen om haar welzijn, meldt de politie.

Marieke is dinsdag rond 16.30 uur voor het laatst gezien bij de bioscoop aan de Otto Reuchlinweg in Rotterdam-Zuid. Sindsdien ontbreekt ieder spoor van haar.

Signalement

Marieke is tussen de 1.65 en 1.70 meter lang. Ze droeg een kaki-kleurige jas met een oranje/rood kleurige sjaal en een blauwe broek. Ook heeft ze wit haar tot onder haar kaak en draagt ze een licht grijze haarband.

De politie roept mensen op om uit te kijken naar de vrouw. Wie weet waar Marieke is, wordt gevraagd contact op te nemen via 0900-8844.

In onderstaande video zie je wat je moet doen als iemand vermist is geraakt: