Politie maakt zich zorgen om gezondheid van vermiste Mustafa (26) uit Rijnsburg

De 26-jarige Mustafa uit Rijnsburg wordt sinds dinsdagavond 9 juli vermist. Hij werd rond 21.00 uur voor het laatst gezien bij de Albert Heijn aan de Anjelierenstraat. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Mustafa is 1,82 meter lang, heeft een voller postuur en kort zwart haar. Op het moment van zijn verdwijning droeg hij donkere kleding. Hij verplaatst zich mogelijk op een zwarte mannenfiets en is mogelijk vertrokken in de richting van Katwijk of Rijnsburg.

Hoewel hij vrijwillig is vertrokken, maakt de politie zich zorgen om zijn gezondheid.

