Zorgen om vermiste Ed (56) uit Poortugaal

De 56-jarige Ed wordt sinds afgelopen vrijdagavond vermist uit Poortugaal. Dat meldt de politie. De man werd rond 19.40 uur voor het laatst gezien.

Ed is 1.75 meter lang, heeft een lichte huidskleur, een slank postuur en droeg bij zijn vertrek een blauw T-shirt en een rode korte broek. Hij is vertrokken in een grijze Kia Ceed. Zijn familie maakt zich grote zorgen. Wie hem heeft gezien of weet waar hij is, wordt dringend verzocht 112 te bellen.

Wat moet je doen als iemand vermist raakt? Hart van Nederland legt het uit: