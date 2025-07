Lichaam vermiste 26-jarige Rijnsburger gevonden in duinen Katwijk

Het lichaam van een 26-jarige man uit Rijnsburg is vrijdagochtend gevonden in de duinen van Katwijk. De man was sinds dinsdagavond 9 juli vermist.

'Wij wensen de nabestaanden veel sterkte en danken iedereen die naar hem uitgekeken heeft', schrijft de politie op X.

De man werd dinsdag rond 21.00 uur voor het laatst gezien bij de Albert Heijn aan de Anjelierenstraat. Sindsdien ontbrak elk spoor.