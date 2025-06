Urgente vermissing: Sylvano (12) uit Leidschendam sinds dinsdag vermist

De 12-jarige Sylvano wordt sinds dinsdag vermist. De jongen werd om 13.40 uur voor het laatst gezien op de Bouwlustweg in Leidschendam. Volgens de politie gaat het om een urgente vermissing.

De jongen is 1.50 meter lang, heeft kort donker haar en bruine ogen. Op het moment van de vermissing droeg hij een zwarte trui van het merk Off White, een zwarte broek van het merk Banlieue en zwarte Asics-schoenen.

De jongen is sinds 3 juni vermist, maar de vermissing is sinds woensdag urgent geworden, aldus een woordvoerder van de politie. Waarom dit is veranderd naar urgent, is onduidelijk.

De politie vraagt mensen met informatie om zich te melden.