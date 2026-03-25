Zorgen om vermiste Viënna (16) uit Leidschendam

Vermissing

Vandaag, 07:34

De 16-jarige Viënna is sinds dinsdag 24 maart vermist uit Leidschendam. De politie maakt zich zorgen om haar welzijn. Ze werd voor het laatst gezien bij de Mall of the Netherlands.

Rond 14.30 uur stapte ze op tram 6 richting Leyenburg. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.

Zorgen om vermiste Viënna (16) uit Leidschendam. Beeld: politie.

Viënna heeft lang bruin haar en een lichte huidskleur. Ze droeg een donkergekleurde baseballjas, een wijde spijkerbroek en witte schoenen.

De politie roept op om informatie te delen en uit te kijken naar het meisje.

Door Redactie Hart van Nederland

