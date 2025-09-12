Jairo (14) al een maand vermist, wie heeft hem gezien?

De politie is op zoek naar de 14-jarige Jairo Lake. Hij is al een maand vermist uit een jeugdinstelling in het Zuid-Hollandse Leidschendam.

De jongen is zoek sinds hij op dinsdag 12 augustus verdween uit de instelling. Zondag 17 augustus is hij voor het laatst gezien in Rotterdam. De politie houdt er rekening mee dat hij daar nog steeds verblijft.

In de zoektocht naar Jairo heeft de politie vrijdag zijn foto en signalement verspreid. De jongen is 1,70 lang, heeft een slank postuur en droeg op het moment van zijn verdwijning een zwart trainingspak.

