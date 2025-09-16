Terug

Grote zorgen om vermiste Wiam (15) uit Leidschendam, laatst gezien in Uden

Grote zorgen om vermiste Wiam (15) uit Leidschendam, laatst gezien in Uden

Vermissing

Vandaag, 17:32

De politie vraagt dringend hulp bij de zoektocht naar de 15-jarige Wiam uit Leidschendam. Het meisje wordt sinds vrijdag 12 september vermist. Haar verdwijning is recent op de opsporingssite van de politie geplaatst.

Volgens de politie is Wiam voor het laatst gezien aan de Fruitgaard in Uden. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. Welke richting zij is vertrokken, is onbekend.

Signalement

Wiam is 1,60 meter lang, heeft een slank postuur, halflang donker stijl haar en donkerkleurige ogen. Ze droeg bij haar verdwijning een zwart trainingspak en zwarte schoenen.

De politie laat weten zich grote zorgen te maken. "Weet u waar zij nu is of heeft u andere informatie over Wiam? Bel met de politie via 0900-8844", aldus de oproep.

Wat moet je eigenlijk doen als iemand vermist raakt?

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

