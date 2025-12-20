Volg Hart van Nederland
Politie maakt zich zorgen om vermiste Arjan (67) uit Leidschendam

Vermissing

Vandaag, 11:52

De politie is op zoek naar de vermiste Arjan van der Vloed. De 67-jarige man uit Leidschendam werd op 15 december rond 15.30 uur voor het laatst gezien bij zijn zorginstelling aan de Ruytenburghlaan. Mensen met informatie worden opgeroepen zich te melden.

Arjan is 67 jaar oud en is onder meer te herkennen aan zijn grijze haar. Hij heeft een mager postuur en een spitse neus. Hij droeg op het moment dat hij verdween een neon roze nylon jas met daaronder een spijkerbroek en nette schoenen.

Hij is maandag vanaf zijn zorginstelling aan de Ruytenburghlaan in onbekende richting vertrokken op een oude, zwarte fiets. De politie roept mensen met informatie op om contact op te nemen via 0900-8844.

Door Redactie Hart van Nederland

