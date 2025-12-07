Twee meisjes (14 en 12) uit Hellevoetsluis vermist, mogelijk in Den Haag

Er is grote zorg om twee meisjes uit Hellevoetsluis die worden vermist. Het gaat om Hailey (14) en Nikkie (12). Hun laatst gedeelde locatie was zichtbaar via Snapchat en komt uit de Cronjéstraat in de Haagse wijk Transvaal.

De politie laat zondagochtend aan Hart van Nederland weten dat er op dit moment druk naar de meiden wordt gezocht. Via Burgernet wordt gevraagd om naar de meisjes uit te kijken. Wie iets weet of de meiden heeft gezien, wordt dringend verzocht direct 112 te bellen.

Signalementen

Hailey is 1.60 meter lang, heeft een slank postuur, donkerbruin haar en groene ogen. Ze draagt een zwarte jas. Nikkie is ook 1.60 meter lang, heeft donkerbruin tot zwart haar, blauwe ogen met nepwimpers en mogelijk een neuspiercing. Zij draagt een zwarte jas, blauwe spijkerbroek en gympen.