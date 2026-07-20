Politie zoekt vermiste Demi-Lee (14) uit Den Haag

De politie is op zoek naar de 14-jarige Demi-Lee uit Den Haag. Ze wordt sinds zondag vermist en is voor het laatst gezien op het Spui.

Demi-Lee is 14 jaar, ongeveer 1,65 meter lang en heeft donkerblond haar en groene ogen. Ze droeg een donkerblauw vest of jas, een grijze top en een lichtblauwe spijkerbroek met twee grote gaten op de knieën. Ook droeg ze zwarte schoenen.

Contact met politie

Demi-Lee draagt een gouden ketting met een kruis en heeft twee moedervlekken rond haar mond. Heeft u haar gezien of weet u waar zij is? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Bel bij een spoedgeval 112.