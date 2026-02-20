Politie zoekt met spoed naar 88-jarige Wil uit Den Haag

De 88-jarige Wil uit Den Haag wordt sinds vrijdag 16.00 uur vermist. Hij is voor het laatst gezien in de omgeving van de Visdiefjestraat. Sindsdien ontbreekt ieder spoor.

Wil is slechthorend. Op het moment van zijn vermissing droeg hij een beige pet, een bontgekleurde fleecetrui met groen en geel en een spijkerbroek.

Hij is ongeveer 1.75 meter lang, heeft een mager, slank postuur, een lichte huidskleur en weinig haar.

De 88-jarige Wil uit Den Haag wordt vermist. Bron: politie.

De politie vraagt iedereen die Wil heeft gezien om direct 112 te bellen.