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Zorgen om vermiste Astrid (83): zwaar dementerende vrouw spoorloos

Vermissing

Vandaag, 21:29

De politie is op zoek naar de 83-jarige Astrid. De vrouw vertrok maandag uit een zorginstelling in Den Haag en sindsdien ontbreekt ieder spoor. Astrid is zwaar dementerend.

Astrid is maandag 14 september weggelopen uit de zorginstelling aan de Esperantostraat 12. Ze verblijft daar op een gesloten afdeling.

Astrid heeft een kort postuur, is van Indische afkomst en heeft wit haar. Ze draagt een bril, een lange zwarte jas, een zwarte broek en zwarte schoenen. Mensen die informatie hebben, kunnen contact opnemen met de politie via 0800-6070.

Door Redactie Hart van Nederland
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