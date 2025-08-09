Vermiste man (44) Alphen aan den Rijn weer terecht

Vermissing
Vandaag, 15:01
De 44-jarige man die vermist was uit Alphen aan den Rijn is weer terecht. Hij was sinds maandag 28 juli vermist uit het centrum van de Zuid-Hollandse plaats. Vrijdag verspreidde de politie nog beeldmateriaal van de man.
Daarnaast was ook zijn signalement vrijgegeven en was de politie op zoek naar tips.
