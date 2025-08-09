Terug

Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Vermiste man (44) Alphen aan den Rijn weer terecht

Vermiste man (44) Alphen aan den Rijn weer terecht

Vermissing

Vandaag, 15:01

Link gekopieerd

De 44-jarige man die vermist was uit Alphen aan den Rijn is weer terecht. Hij was sinds maandag 28 juli vermist uit het centrum van de Zuid-Hollandse plaats. Vrijdag verspreidde de politie nog beeldmateriaal van de man.

Daarnaast was ook zijn signalement vrijgegeven en was de politie op zoek naar tips.

Wat moet je eigenlijk doen als iemand vermist raakt?

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
2:01

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Lees ook

Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?
Hart van Nederland legt uit: wat moet je doen als iemand vermist raakt?

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
Politiek
Economie
Infrastructuur
Weer
Sport
Tech
Royalty
112
Entertainment
Milieu en Gezondheid
Advies & Tips
Regionieuws
Zuid-Holland
Noord-Holland
Noord-Brabant
Gelderland
Utrecht
Overijssel
Limburg
Friesland
Groningen
Drenthe
Flevoland
Zeeland
Voorwaarden
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.