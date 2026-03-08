Vermiste man (33) uit Grave weer terecht

Vermissing
Vandaag, 12:19 - Update: 1 uur geleden
De 33-jarige man die sinds zaterdagmorgen vermist werd, is weer terecht. Hij is in goede gezondheid aangetroffen.
De man vertrok vanuit Nijmegen maar kwam daarna niet meer thuis. Hij zou vanuit Nijmegen naar zijn woning in Grave zijn gefietst toen hij vermist raakte.
De politie maakte zich "ernstige zorgen". Waar de man precies gevonden is, is niet bekend.
