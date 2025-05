Grote zorgen om vermiste Eva (16) uit Maarsbergen

De 16-jarige Eva uit Maarsbergen is sinds dinsdag 6 mei vermist. Ze is voor het laatst gezien op de Valkenheide. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. De politie meldt dat ze mogelijk verblijft in Duitsland.

De moeder van Eva maakt zich grote zorgen om haar dochter. "Mijn kwetsbare dochter Eva wordt sinds middernacht (5 op 6 mei) vermist. Zij is in verwarde toestand weggelopen", schrijft ze op LinkedIn. "Zij heeft dringend medicatie nodig."

Eva draagt een zwarte broek, een zwartgrijze trui zonder capuchon en een zwarte handtas. Ze heeft halflang donkerblond haar en lichtblauwe ogen. Ze is 1.64 meter lang. Op haar rechterarm heeft ze twee tatoeages, een vlinder en een grote ster.

Mensen die meer weten, kunnen contact opnemen met de politie.