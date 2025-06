Vermist meisje (16) met sondevoeding in Tynaarlo is weer terecht

Het 16-jarige meisje dat zaterdagavond vermist raakte in Tynaarlo is weer terecht. De politie meldt dat ze in goede gezondheid is aangetroffen.

Eerder op de avond was een Burgernetmelding verspreid met de dringende oproep uit te kijken naar het meisje. Ze was rond 18.20 uur voor het laatst gezien in Tynaarlo. Ze droeg een rugzak met sondevoeding en een slangetje in haar neus, stond beschreven in de Burgernetmelding.

De politie zette een grote zoekactie op touw, zoals op bovenstaande video is te zien. Met onder andere een helikopter werd gezocht. Ook het Veteranen Search Team was aanwezig.

Rond 00.10 uur meldde de politie dat het meisje in goede gezondheid is aangetroffen.