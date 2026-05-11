Grote zoekactie naar vermiste Janus (77) uit Clinge

De politie heeft een foto gedeeld van de 77-jarige Janus uit Clinge, die sinds zondagavond wordt vermist. De man vertrok rond 19.00 uur vanuit een zorginstelling voor zijn dagelijkse wandeling, maar kwam daarna niet meer terug. Inmiddels is een grote zoekactie van het Veteranen Search Teams (VST) op touw gezet in de omgeving van Clinge.

Volgens de politie is het mogelijk dat Janus een natuurgebied in de buurt van zijn woonadres is ingelopen. Familie en hulpdiensten zijn naar hem op zoek.

Janus is ongeveer 1,70 meter lang, heeft wit-grijs haar en liep bij zijn verdwijning in een blauwe jas en bruine broek. Mogelijk droeg hij zwarte sportschoenen. Ook loopt hij voorovergebogen, heeft hij soms zijn tong uit zijn mond en heeft hij waarschijnlijk sigaren bij zich.

De politie vraagt mensen die Janus hebben gezien of weten waar hij is om direct contact op te nemen.