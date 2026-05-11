Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Grote zoekactie naar vermiste Janus (77) uit Clinge

Vermissing

Vandaag, 13:21

Link gekopieerd

De politie heeft een foto gedeeld van de 77-jarige Janus uit Clinge, die sinds zondagavond wordt vermist. De man vertrok rond 19.00 uur vanuit een zorginstelling voor zijn dagelijkse wandeling, maar kwam daarna niet meer terug. Inmiddels is een grote zoekactie van het Veteranen Search Teams (VST) op touw gezet in de omgeving van Clinge.

Volgens de politie is het mogelijk dat Janus een natuurgebied in de buurt van zijn woonadres is ingelopen. Familie en hulpdiensten zijn naar hem op zoek.

Janus is ongeveer 1,70 meter lang, heeft wit-grijs haar en liep bij zijn verdwijning in een blauwe jas en bruine broek. Mogelijk droeg hij zwarte sportschoenen. Ook loopt hij voorovergebogen, heeft hij soms zijn tong uit zijn mond en heeft hij waarschijnlijk sigaren bij zich.

De politie vraagt mensen die Janus hebben gezien of weten waar hij is om direct contact op te nemen.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.