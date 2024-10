Catharina (35) uit Den Bosch spoorloos, politie zoekt getuigen

De 35-jarige Catharina uit Den Bosch is sinds maandag vermist, meldt de politie. Ze werd voor het laatst gezien in de Pieter van Osstraat in de Brabantse stad en mogelijk is ze richting de Aartshertogenlaan vertrokken.

Catharina is te herkennen aan haar donkerblonde haar met twee blonde plukken aan de voorkant. Ze droeg een bruine/auberginekleurige legging, een zwart shirt met lange mouwen en enkellaarsjes. Daarnaast heeft ze een mager postuur en een rieten handtas bij zich.

De politie roept iedereen met informatie over haar verblijfplaats op om zich te melden.