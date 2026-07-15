Vermiste wandelaar (60) uit Maarssen overleden aangetroffen

De vermiste wandelaar (60) uit Maarssen is woensdag overleden aangetroffen. Dat meldt de politie. De man werd gevonden op Duits grondgebied, boven Vaals.

Met de vondst komt een einde aan de dagenlange zoektocht naar de wandelaar. Op initiatief van het Veteranen Search Team werd woensdag samen met de politie in het gebied gezocht.

Wandeltocht 101 kilometer

De wandelaar werd sinds maandag 6 juli vermist. Hij was vanuit Maarssen vertrokken om de Dutch Mountain Trail, een wandeltocht van 101 kilometer, te lopen. Zijn auto werd later aangetroffen aan de Dentgenbachweg in Kerkrade. Daarna ontbrak ieder spoor van hem.

Over de omstandigheden waaronder de man is overleden, is nog niets bekend. De Duitse politie doet onderzoek.