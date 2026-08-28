Hege (51) na dagenlange vermissing overleden gevonden

De zoektocht naar de vermiste Hege uit Hillegom is vrijdag tot een verdrietig einde gekomen. Het lichaam van de 51-jarige vrouw is in de buurt van haar woonplaats gevonden. Dat laat haar familie weten in een verklaring.

Volgens haar naasten is er naast groot verdriet ook opluchting dat aan de onzekerheid een einde is gekomen. Het is niet bekend hoe de vrouw is overleden. De politie kan desgevraagd nog niets bevestigen.

Hege was sinds de nacht van zaterdag op zondag spoorloos. Ze vertrok rond 01.00 uur uit Hillegom met haar grijze Fiat 500. De politie riep daarna mensen op om uit te kijken naar Hege en haar auto.

Veel hulp bij zoektocht

Bij de zoektocht kreeg de familie veel hulp. Niet alleen de politie en mensen uit de omgeving van Hege kwamen in actie, ook onbekenden hielpen mee. Haar familie laat weten daar veel steun aan te hebben gehad.

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