Vermiste vrouw (74) met rollator uit Zoutelande overleden gevonden

Het lichaam van de sinds zondagmiddag vermiste vrouw (74) is maandag in Zoutelande gevonden. De politie heeft bevestigd dat het gaat om de vermiste vrouw. Haar familie is ingelicht.

De vrouw werd zondag voor het laatst gezien toen ze met haar rollator was vertrokken. Ondanks een uitgebreide zoekactie met een politiehelikopter en een nachtelijke speurtocht, werd zij toen niet gevonden. Op de video hierboven is te zien hoe maandag de zoekacties verder gingen, onder meer met speurhonden, waarna het lichaam werd aangetroffen.

De omstandigheden rondom haar overlijden worden nog onderzocht. De politie houdt daarbij alle scenario's open. De vindplaats is afgezet om onderzoek te kunnen doen.