Vermiste man (59) uit Wehe-den Hoorn gevonden

De 59-jarige man uit Wehe-den Hoorn die sinds zaterdagmiddag vermist was, is gevonden. Dat meldt de politie.

In bovenstaande video leggen we je uit wat je het beste kunt doen op het moment dat iemand in jouw omgeving vermist raakt, en wat juist niet.

De man werd rond 14.30 uur voor het laatst gezien in zijn woonplaats. Over de omstandigheden waarin hij is gevonden, is niks bekendgemaakt.

De politie maakte zich eerder zorgen om de man nadat hij zonder telefoon of geld was vertrokken.