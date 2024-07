Vermist roodharig meisje (13) blijft spoorloos ondanks zoekactie politie

De politie in Utrecht is op zoek naar een 13-jarig meisje dat sinds maandagmiddag wordt vermist. Het meisje werd voor het laatst gezien in de omgeving van Hoog Catharijne. Volgens Burgernet betreft het een licht getinte jongedame met rood haar. Ze droeg een zwart/blauw vestje, een blauwe korte broek van FC Barcelona en liep op zwarte sokken.

Via Burgernet werd maandagmiddag een melding gedaan van het vermiste meisje. Ondanks de oproep en de zoektocht door de politie, is het meisje nog niet aangetroffen. "Als u het meisje aantreft, vernemen wij dit graag," aldus de politie.

Dinsdagochtend gaat het onderzoek naar de vermissing door, zo laat de politie weten aan de lokale nieuwssite DUIC.