Zorgen om vermiste Mohammed (27) uit Rolde, politie vraagt hulp

De politie is dringend op zoek naar de 27-jarige Mohammad Sharif, roepnaam Mo, die sinds zaterdag 1 februari wordt vermist. Hij werd die ochtend rond 10:00 uur voor het laatst gezien aan de Hoofdstraat in Rolde. Sindsdien ontbreekt elk spoor.

Sharif zou die ochtend ergens op bezoek gaan, maar is nooit op de locatie aangekomen en keerde ook niet terug naar zijn verblijfadres. De politie maakt zich zorgen om zijn gezondheid en roept mensen op om tips door te geven.

Signalement

Mohammad Sharif heeft een slank postuur, is ongeveer 1.70 meter lang en heeft een licht getinte huidskleur. Hij heeft zwart, verzorgd haar dat licht golft, groene ogen en draagt een bril.

Op het moment van zijn verdwijning droeg hij een zwarte langere jas met capuchon, een zwarte trainingsbroek met een oranje bies en zwarte sneakers.

De politie hoopt dat mensen informatie hebben over waar Mohammad Sharif zich mogelijk bevindt of waar hij de afgelopen dagen is geweest. Heeft u iets gezien of gehoord? Neem dan contact op met de politie via 0800-6070.