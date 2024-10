Politie zoekt vermist 15-jarig meisje: 'Vermoedelijk richting België vertrokken'

De politie maakt zich grote zorgen om een 15-jarig meisje uit Utrecht dat sinds donderdag 10 oktober vermist is. De tiener werd afgelopen maandag voor het laatst gezien op station Breukelen, sindsdien ontbreekt van haar ieder spoor. Er zijn sterke vermoedens dat het meisje via Utrecht Centraal en Maastricht richting België is vertrokken.

De politie roept mensen op 112 te bellen als je haar ziet. De hulpdiensten maakt zich zorgen om het welzijn van het meisje.

De vermiste tiener is ongeveer 1,70 meter lang, heeft een lichtgetinte huidskleur, een normaal postuur en droeg haar krullende haar vermoedelijk in een staart. Op het moment van haar verdwijning droeg ze een zwart Under Armour trainingsjack, een zwarte nep-lederen broek en zwarte schoenen met blauwe details, mogelijk Yeezy sneakers.

Route naar België

De politie vermoedt dat het meisje op 14 oktober in de avond vanaf Utrecht Centraal naar Maastricht is gereisd. Vanuit Maastricht zou ze doorgegaan zijn naar Tienen in België, waar ze rond 22.30 uur zou zijn aangekomen. Deze informatie is cruciaal voor de zoektocht, en de politie vraagt mensen die mogelijk iets hebben gezien, om zich te melden.