Vermist meisje (12) uit Oosterbeek in goede gezondheid gevonden

Het 12-jarige meisje uit Oosterbeek, dat sinds donderdag 11 december vermist was, is weer terecht. Dat laat Namens de Familie donderdagavond aan Hart van Nederland weten. Ze werd sinds vorige week donderdag vermist nadat ze voor het laatst was gezien in haar woonplaats. De politie meldde dat ze mogelijk in de richting van Arnhem was vertrokken.

"Amy is terug! En gelukkig in goede gezondheid. Wat kunnen zeven dagen dan ontzettend lang duren. Maar aan de onzekerheid is gelukkig een einde gekomen! We willen iedereen bedanken die zich in de afgelopen week ook heeft ingezet om Amy terug te vinden. Nu hebben we vooral behoefte aan rust, waarbij we haar verjaardag binnenkort extra bijzonder gaan maken. We kijken ook uit naar de Kerstdagen die we gelukkig met een compleet gezin kunnen vieren", laat de familie weten.

Het meisje werd sinds haar verdwijning breed gezocht. Haar signalement werd verspreid via sociale media, in de media en via Burgernet.

Wat moet je doen als iemand, bijvoorbeeld een dierbare, vermist raakt? We leggen het je uit in deze video: