Vermiste vrouw (24) uit Ederveen weer terecht

De 24-jarige vrouw uit het Gelderse Ederveen, die sinds maandagnacht vermist was, is weer terecht. Dat meldt de politie.

Familie maakte zich grote zorgen om haar welzijn. Volgens haar vader had de vrouw haar medicijnen nodig.

Zowel de politie als vrijwilligers met speurhonden en drones hebben in de omgeving gezocht. In verband met privacy deelt de politie geen verdere details over haar terugkeer.