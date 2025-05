Vermiste Amsterdamse jongen (19) teruggevonden in Duitsland

De 19-jarige jongen uit Amsterdam, die anderhalve week vermist was, is weer terecht. Dat laat de politie weten op sociale media. De jongeman werd in goede gezondheid aangetroffen in Duitsland.

De jongen werd sinds zondag 4 mei vermist. De politie maakte zich zorgen over zijn welzijn en verspreidde daarom eerder een oproep met zijn foto. Die oproep werd veel gedeeld. Dankzij het onderzoek kwam de politie uiteindelijk op het spoor dat naar Duitsland leidde.

De politie bedankt iedereen voor het delen en meedenken. Ze vragen ook om gedeelde foto’s van de jongen nu te verwijderen. Verdere details over zijn verblijfplaats of omstandigheden zijn niet bekendgemaakt.