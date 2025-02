Sennah (18) vermist uit Horn, mogelijk in Den Haag

De politie is op zoek naar de 18-jarige Sennah. Ze is zondag 2 februari voor het laatst gezien in haar Limburgse woonplaats Horn. Mogelijk is ze naar Den Haag gereisd.

Op het moment van haar verdwijning droeg ze een beige jack, een wit shirt en lichtblauwe jeans. Ze had witte schoenen aan van het merk Nike Air Force 1, met een zwart logo erop.

"Wij maken ons ernstig zorgen om de gezondheid van Sennah", schrijft de politie bij het opsporingsbericht. Mensen met tips over de verblijfplaats van de jonge vrouw, kunnen op verschillende manieren contact opnemen met de politie.