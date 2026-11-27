De politie maakt zich zorgen om de vermiste 59-jarige Jan Hendrik uit Ede. De man vertrok in de nacht van dinsdag op woensdag rond 04.20 uur vanaf de Mariendaal. Sindsdien is niet duidelijk waar hij verblijft.

Jan Hendrik is te voet vertrokken, maar de politie weet niet welke richting hij is opgegaan. Mensen die meer weten over zijn vertrek of verblijfplaats worden dringend gevraagd zich te melden.

Flink vermagerd

Jan Hendrik is ongeveer 1,80 meter lang, heeft een lichte huidskleur, grijs haar en een mager postuur. Hij droeg bij zijn vertrek een zwarte winterjas met capuchon, een donkerblauwe trainingsbroek en grijszwarte schoenen met witte zolen. Ook had hij een zwarte rugzak bij zich.

De verspreide foto is enige tijd geleden gemaakt. Inmiddels draagt Jan Hendrik een bril en is hij flink vermagerd.

Politie zoekt camerabeelden

De politie is ook dringend op zoek naar beelden van dashcams, videodeurbellen en beveiligingscamera's. Ook informatie die op het eerste gezicht onbelangrijk lijkt, kan volgens de politie helpen bij de zoektocht.