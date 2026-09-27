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Politie deelt foto van vermiste Inica: 'Graag spoedig contact'

Vermissing

Vandaag, 14:08

De politie heeft de naam en foto vrijgegeven van de vermiste Inica Loe uit Utrecht. De 66-jarige vrouw is zaterdag voor het laatst gezien in Zeist, waar ze mogelijk nog verblijft. De politie vraagt mensen naar haar uit te kijken en "graag spoedig" contact op te nemen als zij meer weten.

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Inica raakte officieel vrijdagavond al vermist uit Utrecht. Ze is de dag daarna nog gezien in Zeist, rond 12.45 uur in de omgeving van de Slotlaan. Naast de naam en enkele foto's heeft de politie ook een signalement van de vrouw online geplaatst:

  • Lengte: rond 1,60 meter

  • Kapsel: grijs/wit haar in een knot

  • Postuur: mager

  • Kleding: grijze trui, roze T-shirt, groene jogging-/trainingsbroek en sportschoenen met goud/brons. Ze droeg geen jas

  • Bijzonderheden: brildragend

Wie meer weet over het reilen en zeilen van Inica, kan de politie tippen via het formulier op de site. Bellen kan ook via 0800-6070 of anoniem via 0800-7000.

Wat moet je nou echt doen bij een vermissing? We leggen het je uit in bovenstaande video.

Door Daniël Bom
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