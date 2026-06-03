Politie zoekt met spoed naar vermiste 14-jarige Krijn uit Utrecht

De 14-jarige Krijn uit Utrecht wordt sinds de nacht van dinsdag op woensdag vermist. Dat meldt de politie. Hij is voor het laatst gezien rond 01.00 uur in zijn huis aan de Kastanjestraat in de wijk Ondiep. Het is niet duidelijk waar hij naartoe is gegaan.

De politie roept mensen in de omgeving op uit te kijken naar de jongen. Hij is mogelijk vertrokken op een blauwe fiets van Decathlon. Krijn is 1,70 meter lang, heeft een lichte huidskleur en donkerblond haar.

Volgens de politie droeg Krijn zeer waarschijnlijk een lichtblauwe spijkerbroek, een blauwe muts, een blauwe jas en een zwarte rugtas.

De politie vraagt mensen die hem zien direct 112 te bellen. Mensen die hem woensdag eerder hebben gezien of informatie hebben over zijn vermissing, kunnen contact opnemen via 0900-8844.

Benieuwd wat je moet doen als iemand vermist raakt? In de video bovenaan dit artikel leggen we dat voor je uit.