Moeder (37) en zoon (9) al weken vermist uit Utrecht

De politie is op zoek naar de 37-jarige Eriela en haar 9-jarige zoon Eufrasio. Zij zijn sinds vrijdag 2 augustus vermist. Het tweetal werd die middag rond 14.30 uur voor het laatst gezien bij een opvanglocatie aan de Europalaan in Utrecht. Sindsdien ontbreekt elk spoor. Het is onbekend in welke richting ze zijn vertrokken.

Eriela is 1.60 meter lang, heeft een dun postuur, een donkere huidskleur, kort zwart haar, bruine ogen en draagt een bril. Haar zoon Eufrasio is ongeveer 1.20 meter lang, heeft ook een dun postuur en donkere huidskleur, kort zwart haar en draagt eveneens een bril.

De politie roept iedereen op die Eriela en Eufrasio na 2 augustus nog heeft gezien, of andere informatie heeft over hun verblijfplaats, zich te melden.