Lichaam vermiste Paul (79) uit Soest gevonden: 'Einde aan de onzekerheid'

Vermissing

Vandaag, 16:20

Het lichaam van de 79-jarige Paul is dinsdagmiddag gevonden in de vijver aan de Oostergracht in Soest. De man was sinds zaterdag vermist uit Villa Horst en Berg, een verzorgingstehuis een paar honderd meter van de vindplaats. Dagenlang werd met man en macht naar de dementerende man gezocht.

De familie van de overleden Paul laat weten: 'Helaas hebben wij zojuist het lichaam van Paul gevonden. Het doet ons veel verdriet dat hij niet meer in leven is, maar zijn tegelijkertijd dankbaar dat er een einde is gekomen aan de onzekerheid. We danken iedereen voor alle steun en hulp die we in de afgelopen 72 uur hebben mogen ervaren maar verlangen nu naar rust. Hopelijk is die ons gegund om dit een plek te geven.'

De ontdekking werd rond 14.30 uur gedaan. De politie onderzoekt nog hoe de man in het water terecht is gekomen. "We wensen de nabestaanden veel sterkte toe en bedanken iedereen voor het helpen zoeken", schrijft de politie in een reactie.

