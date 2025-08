Meisje van bijna 1 vermist in Utrecht, moeder heeft haar meegenomen

In Utrecht wordt sinds dinsdag een meisje van bijna 1 vermist. Volgens de politie is het kindje vermoedelijk door haar moeder onttrokken aan de bevoegde instanties die voor haar een ondertoezichtstelling hadden afgegeven. De politie zegt zich zorgen te maken over het welzijn van het meisje.

De moeder leidt met haar dochter "over het algemeen een zwervend bestaan" en is bekend bij verschillende hulporganisaties in Utrecht, meldt de politie. Ze zouden zich geregeld ophouden in de omgeving van het winkelcentrum Hoog Catharijne. Dinsdag besloot de rechter in een spoedprocedure dat het meisje uit "huis" moet worden geplaatst.

"Zowel moeder als kind zijn met onbekende bestemming vetrokken en de politie maakt zich grote zorgen over het welzijn van de bijna 1-jarige kind", schrijft de politie. "De kans is aanwezig dat de moeder met haar dochter naar België is gegaan, haar verblijfplaats daar is echter ook niet bekend."

Met toestemming van het Openbaar Ministerie heeft de politie een foto van de vrouw gedeeld. Mensen die moeder of kind recentelijk hebben gezien of meer weten over waar ze zich mogelijk ophouden worden opgeroepen zich te melden. Dat kan door te bellen naar 0900-8844, de Nationale Opsporingstiplijn op 0800-6070 of Misdaad Anoniem.

Van het meisje is geen foto beschikbaar.

Hart van Nederland/ANP