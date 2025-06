Vermiste Maria (17) uit Maarsbergen al weken spoorloos

De 17-jarige Maria Elishja uit Maarsbergen is vermist sinds 16 mei 2025. Dat schrijft de politie in het signalement dat ze nu verspreiden. Ze is het laatst gezien aan de Valkenheide in Maarsbergen en daarna in onbekende richting vertrokken.

In de video hierboven leggen we uit wat je moet doen als iemand vermist raakt.

Maria heeft een lichte huidskleur, donkerbruin haar, een dun postuur, blauwe ogen en is 173 cm lang.

De politie vraagt mensen die meer informatie hebben om contact met ze op te nemen.