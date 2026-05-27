Grote zoekactie naar vermiste Han (84) uit Baarn

De politie zoekt woensdag opnieuw naar de vermiste Han (84) uit Baarn. Daarbij wordt een politiehelikopter ingezet en is opnieuw een Burgernetmelding verspreid. Ook worden camerabeelden opgevraagd.

Volgens een correspondent ter plaatse is Han bewoner van zorginstelling Eemhart en heeft hij een verstandelijke beperking. De man wordt sinds dinsdagochtend 08.30 uur vermist. Dinsdagavond zochten zo'n 70 vrijwilligers van het Veteranen Search Team in en rond Baarn, Hilversum en Laren.

Han is ongeveer 1.80 meter lang met een gemiddeld postuur, lichte huidskleur, kort grijs haar en bruine ogen. Hij draagt een oranje warme jas en een donkere lange broek.