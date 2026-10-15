Jurre (17) uit Sevenum vermist, fiets gevonden bij treinstation

De politie vraagt mensen om uit te kijken naar de 17-jarige Jurre uit Sevenum, die sinds donderdagochtend wordt vermist. Jurre vertrok die ochtend op zijn fiets vanuit huis. Zijn fiets werd later op de dag aangetroffen bij NS-station Horst-Sevenum. Van de jongen zelf ontbreekt nog ieder spoor.

Jurre is 1,90 meter lang, heeft donkerbruin krullend haar en een slank postuur. Hij droeg bij zijn verdwijning een blauwe spijkerbroek, een zwarte trui, een zwarte jas en witte sportschoenen. De politie roept mensen die meer weten over zijn verdwijning of mogelijke verblijfplaats op om contact op te nemen.