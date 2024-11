Samuel (29) uit Amsterdam al 10 dagen vermist, politie vraagt aandacht

De 29-jarige Samuel Martin Russell uit Amsterdam is al 10 dagen vermist. De man werd op zondag 10 november voor het laatst gezien in Amsterdam-Noord. De politie vraagt nu aandacht voor de vermissing.

Na 10 november is niks meer van Samuel vernomen, aldus de politie. Het is onduidelijk in welke richting de man is vertrokken.

De man is tussen de 1.80 meter en 1.85 meter lang, heeft een slank postuur en blanke huidskleur. Bruine ogen en roodbruin haar tot op de schouders. Ook heeft de man een snor, sik en bakkebaarden.

De politie deelt het bericht ook in het Engels op hun website. Waarom is onduidelijk.