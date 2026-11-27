De politie heeft de vermissing van de 15-jarige Mubarek opgeschaald naar 'urgent'. Mubarek vertrok zondag 8 november uit zijn huis in Purmerend. Er is daarna nog wel contact met hem geweest, maar inmiddels is zijn vermissing urgent.

Mubarek is ongeveer 1,80 meter lang, heeft een slank postuur, een donkere huidskleur, zwarte krulletjes en mogelijk een snorretje. Toen hij die zondag vertrok, droeg hij een zwart-grijze jeans en een zwarte trui.

Op zoek naar beelden

De politie komt graag in contact met mensen die meer informatie hebben over zijn vertrek en zijn huidige verblijfplaats. Mogelijk verblijft hij in Purmerend of Amsterdam.

Ook is de politie dringend op zoek naar dashcambeelden, deurbelbeelden of andere beveiligingscamerabeelden. "Ook informatie die op het eerste gezicht misschien niet belangrijk lijkt, kan ons helpen", aldus de politie.