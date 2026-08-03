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Marc (58) uit Haarlem al wekenlang vermist, met zijn bankpas gepind in Zandvoort

Vermissing

Vandaag, 13:42

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De 58-jarige Marc uit Haarlem is al wekenlang vermist. Op 15 juli is hij voor het laatst gezien in Parkwijk in Haarlem. De politie heeft het vermoeden dat hij daarna richting het duingebied is gegaan. Hij verplaatst zich lopend. Vijf dagen na zijn vermissing is er nog geld gepind met zijn bankpas in Zandvoort.

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De politie heeft tot nu toe geen idee waar Marc is en roept daarom de hulp van het publiek in. Hij is te herkennen aan opvallende tatoeages. Zo heeft Marc op beide handen tatoeages tussen zijn duim en wijsvinger. Op de ene hand staat de kop van een aapje en op de andere hand de hoorns van een ram.

Als iemand informatie of camerabeelden heeft, kan contact worden opgenomen met de opsporingstiplijn via 0800-6070.

Door Redactie Hart van Nederland
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