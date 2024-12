Politie zoekt 40-jarige Wytze, vermist onder zorgelijke omstandigheden

De 40-jarige Wytze uit het Friese Franeker wordt sinds maandag vermist. Hij verdween vanuit de omgeving van de Burgemeester J. Dijkstraweg onder zorgwekkende omstandigheden. Dat meldt de politie.

Samen met het Veteranen Search Team heeft de politie dinsdag een zoekactie uitgevoerd in de omgeving van de Esumakeech bij Ingwierrum. Aanwijzingen in het gebied suggereren dat Wytze mogelijk in die omgeving is geweest. De politie vraagt mensen het zoekgebied te vermijden om verstoring van mogelijke sporen te voorkomen.

Fietsend en in donkere kleding

Volgens de politie is Wytze mogelijk op een fiets vertrokken. Hij droeg waarschijnlijk donkere kleding, maar de exacte richting waarin hij is gegaan, is onduidelijk. Sinds zijn verdwijning staat zijn telefoon uit, waardoor contact met hem niet mogelijk is.

Wie Wytze op dit moment ziet of direct weet waar hij is, wordt dringend verzocht meteen 112 te bellen. Mensen met andere informatie die kan helpen, kunnen contact opnemen met de politie via het tipformulier of bellen naar de Opsporingstiplijn op 0800-6070.