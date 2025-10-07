Politie deelt verouderingsfoto van al jaren vermiste Sidney Lute

De politie vraagt opnieuw aandacht voor de vermissing van Sidney Lute uit Assendelft. Sinds 10 december 2016 ontbreekt ieder spoor van de man. Nu wordt er een verouderingsfoto van hem gedeeld.

Eind oktober 2016 vertrok de toen 19-jarige Sidney, maar niemand wist waarheen. Hij nam zijn laptop, pinpas, mobiele telefoon, ID-kaart en kleding mee. Tot 7 december 2016 had hij nog af en toe telefonisch contact met zijn ouders. Sindsdien is het zijn ouders niet meer gelukt om contact te krijgen.

Een paar jaar geleden sprak Hart van Nederland met de moeder van Sidney in verband met de actiemaand 'Mis je Mei?':

1:49 Sidney (21) al ruim twee jaar vermist en nu in campagne rond actiemaand 'Mis je Mei?'

Op 10 december 2016 checkte Sidney nog uit bij het vakantiepark de Wierde in Den Oever. Ook had hij voor dezelfde dag een treinticket geboekt naar Colmar in de Franse Vogezen. Of hij daar is aangekomen, is niet bekend. Op beide plaatsen zochten zijn ouders, vrijwilligers en politie. Ze verspreidden flyers en er kwamen tips binnen, maar die leverden niets op.

De afdeling Biometrie van de politie heeft een verouderingsfoto van Sidney samengesteld. Beeld: politie.

Op basis van vergelijkende kenmerken van bloedverwanten is door de afdeling Biometrie van de politie een verouderingsfoto van Sidney samengesteld. Op deze foto is te zien hoe Sidney er mogelijk nu uit zou kunnen zien.